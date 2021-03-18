Прививку от ковида в Подмосковье сделали около 350 тысяч человек

Прививку от коронавируса в Подмосковье уже поставили порядка 350 тысяч человек. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Как подчеркнул глава области, региональные власти работают над тем, чтобы как можно больше людей записывалось на вакцинацию. До сих пор многие сомневаются в полезности и необходимости прививки, уточнил Воробьев.

«Задача врачей — убедить, уговорить, особенно старшее поколение 60+, что вакцинация, особенно, если нет противопоказаний — это спасение. Сейчас порядка 350 тысяч привили, должны — несколько миллионов», — сказал Андрей Воробьев.

Поставить прививку от коронавируса можно в медучреждениях Подмосковья, а также мобильных комплексах и торговых центрах. Там вакцинацию осуществляют без предварительной записи, с собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Ранее стало известно, что Минздрав Подмосковья запустил новый сервис, который будет по телефону оповещать пожилых жителей региона о бесплатной вакцинации от коронавируса.