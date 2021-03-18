Звенигород ждет преображение. В городе благоустроят исторический центр, парки и скверы

Комплексное благоустройство ждет Звенигород. Оно коснется исторической части, парков, скверов, пешеходных зон. Об изменениях, которые нужны городу, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего визита.

На первом этапе должны привести в порядок пешеходную зону по улицам Почтовая и Чехова, городской парк и сделать начало экотропы по Малиновому оврагу.

На втором — возьмутся за фонтан и скверы. Там установят качели и спортивные сооружения. Преобразятся пешеходные зоны на улицах Московская и Василия Фабричного.

Проект благоустройства парка.

Звенигород — один из древнейших городов Подмосковья, поэтому задача и это пространство, и центр города преобразить. Для этого нам нужно выделить порядка одного миллиарда рублей. <…> Мы прекрасно понимаем, что Звенигороду задолжали, что здесь пространство и качество жизни должно радовать глаз Андрей Воробьев.

По его словам, сейчас есть около 140 миллионов рублей для начала изменений. Это деньги из президентского гранта для поддержки исторических городов и из областного бюджета.

Источник фото: телеканал «360»

Воробьев отметил, что надо вкладываться в здравоохранение, образование. Также не закрыт вопрос с обманутыми дольщиками. Глава региона пообщался с местными жителям и спросил, на что надо обратить внимание в первую очередь.

Я горжусь за свою Россию, за свою родину. Я не хочу, чтобы кто-то создавал плохое мнение о России. В Звенигород приезжают и англичане, и другие иностранцы. Смотрят на эти развалины. Крыша торчит Алексей Петрович старейший житель Звенигорода.

Алексей Петрович считает, что сквер не надо застраивать, а вот детскую площадку там разместить можно.

«У парка надо поднять на 15-20 сантиметров растительность, потому что здесь очень много строительного мусора, и засеять травой», — добавил пенсионер.

Источник фото: телеканал «360»

Управляющий отеля в центре города рассказал об увеличении турпотока в Звенигороде. Но город, по его словам, нуждается в благоустройстве.

«Гостиница — очень важная тема в Подмосковье. Каждый год увеличивается количество отдыхающих в Подмосковье», — заявил губернатор.

Поэтому в Звенигороде отели и рестораны должны развиваться, заметил Воробьев. Молодая мама Валерия во время встречи с губернатором затронула детскую тему.

У нас нет ни площадки, ни пандуса. Мы за свой счет покупаем инвентарь детский, чтобы хотя бы какой-то во двор поставить. Мы за свой счет ставим пандусы. От управляющий компании мы ничего не может добиться. Поэтому я очень вас прошу хотя бы о какой-то детской площадке, чтобы вы нам помогли Валерия.

Молодой человек Кирилл Егоров надеется на то, что в Звенигороде оборудуют новую баскетбольную площадку. Он рассказал, что в городе нужны новые пространства для молодежи.

Детскую площадку местные власти обещали поставить к сентябрю этого года. Основные работы по благоустройству должны быть закончены осенью 2021 года.

Источник фото: телеканал «360»

Звенигород стал одним из победителей IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году. Город получит субсидию из федерального бюджета на реализацию проекта «Звенигород — Гостиный город».

За прошлый год в Московской области благоустроили 35 общественных пространств. В малых городах появились новые скверы, набережные, зоны отдыха.