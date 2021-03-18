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    18 марта 2021, 20:16

    Новый сервис с приглашением на вакцинацию от коронавируса запустили в Подмосковье

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Подмосковный Минздрав запустил новый сервис — голосовой помощник будет приглашать жителей региона старше 65 лет на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

    Новый сервис с приглашением на вакцинацию от коронавируса запустили в Подмосковье

    «Мы развиваем источники информирования жителей о возможности пройти бесплатную вакцинацию от коронавируса. Жители старшего возраста находятся в группе риска тяжелого течения COVID-19, у них больше вероятность осложнений после болезни. Поэтому им в первую очередь важно сделать прививку», — отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

    Новый сервис с приглашением на вакцинацию от коронавируса запустили в Подмосковье | Изображение 1

    Звонок пожилым жителям региона будет поступать с номера: +7 (498) 602-31-35.

    Чтобы сделать прививку от коронавируса в поликлинике, жители Подмосковья могут записаться на портале госуслуг, по телефону 122, в МФЦ, а также клубах «Активное долголетие». Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте. Вакцинация в мобильных комплексах и торговых центрах осуществляется без предварительной записи после осмотра врача на месте.