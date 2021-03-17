Ивантеевку, Пушкино и Красноармейск объединили в один округ. Вот что это изменит

В Подмосковье завершается процедура объединения Пушкино, Ивантеевки и Красноармейска. Теперь это один городской округ Пушкинский. 4 апреля пройдут выборы в Совет местных депутатов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил перемены и главные аспекты предстоящей работы с главой Ивантеевки Максимом Красноцветовым.

«Мы завершили объединение, по сути, городского округа Пушкинский. Ивантеевка, Красноармейск — очень важные территории, и, конечно, само Пушкино — большой район, с большим количеством сложностей. Я знаю, что вы умеете и любите общаться с жителями. Вы в Ивантеевке достигли определенных результатов, обеспечили перемены, наверное, самое главное из них — благоустройство, школы. Расскажите, какие проблемы ставят жители перед нами в большом городском округе Пушкино? Наверняка, это здравоохранение, образование, благоустройство», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Знаю, что 4-го апреля выборы в Совет депутатов. Я очень надеюсь, что жители поддержат команду, с которой вы уже непосредственно будете работать. А мы рассчитываем, что вы так же себя проявите в очень сложном городском округе Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Благоустройство

Как сообщил глава Ивантеевки Максим Красноцветов, сейчас планируется выполнить благоустройство на трех территориях в Пушкинском округе: это Центральный парк культуры и отдыха в Пушкино, реконструкция запланирована на 2021–2022 годы. Приступят к благоустройству центральной площади вместе с ДК в Ивантеевке и лесопарковой зоны «Банный лес» в Красноармейске.

Здравоохранение

Также Максим Красноцветов рассказал о привлечении в округ медицинских кадров и программе по их поддержке.

«Что касается здравоохранения, за 2020 год мы подобрали кадры: 70 врачей в Ивантеевку, 185 медработников участвуют в программе, где мы компенсируем наем жилья», — сказал глава Ивантеевки Максим Красноцветов.

Губернатор подчеркнул необходимость в сроки провести капремонт объектов здравоохранения в Пушкино.

Важная тема, и я дал команду отразить это в бюджете — это капитальный ремонт объектов здравоохранения в текущем 2021 году в Пушкино. Прошу вас отнестись к этому предельно внимательно для того, чтобы и стационары, и поликлиники были приведены в соответствие. Очень важен темп работ, качество подрядчика для того, чтобы он быстро, оперативно обеспечил эти важные преобразования Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Рекультивация «Царева»

Особое внимание на встрече с главой Ивантеевки Андрей Воробьев обратил на завершение рекультивации полигона «Царево». Он попросил тщательно проследить за качеством проводимых работ.

«Максим Валерьевич, ваша задача — обязательно проконтролировать завершение рекультивации полигона „Царево“. Это полигон, точнее свалка, которая долго формировалась, и по президентской программе сейчас уже ведется завершающая фаза работ. Прошу вас вместе с министром экологии убедиться, что все сделано по уму и никаких больше беспокойств жителям этот полигон причинять не будет», — сказал Андрей Воробьев.

В завершение встречи с главой Ивантеевки губернатор напомнил, что правительство области всегда готово оказать помощь и поддержку, и попросил сообщать обо всех насущных вопросах и проблемах.