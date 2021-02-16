Прививки от коронавируса в Подмосковье сделали более 200 тысяч человек

Прививку от коронавируса в Подмосковье сделали уже свыше 200 тысяч человек. Это бесплатная процедура, а записаться можно через сайт госуслуг, в поликлиниках, МФЦ или по номеру 122.

Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Она подчеркнула, что привиться можно в пунктах вакцинации по всему Подмосковью.

Мы наращиваем темпы, поскольку многие жители хотят защитить себя и близких от COVID-19 Светлана Стригункова.

Получить прививку смогут все желающие старше 18 лет. Однако есть противопоказания для беременных, аллергиков, кормящих мам и людей с хроническими заболеваниями.

Для прививки с собой потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Адреса всех пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте Подмосковья.

А весной у жителей Московской области появится возможность выбрать одну из двух вакцин от коронавируса.