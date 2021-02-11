Возможность выбрать одну из двух вакцин от ковида появится у жителей Подмосковья весной

С марта у жителей Подмосковья появится возможность выбрать одну из двух вакцин для прививки от COVID-19. Сейчас для процедуры используют «Спутник V», а будут еще и «ЭпиВакКорону».

Об этом во время круглого стола в Мособлдуме сообщила главный внештатный эпидемиолог областного Минздрава Зинаида Труш.

Я думаю, что в марте должны быть поставки в область, а далее распределим по учреждениям и будем вакцинировать Зинаида Труш.

Она добавила, что Минздрав Подмосковья уже написал письмо в правительство России о выделении препарата «ЭпиВакКорона».

Получить прививку смогут все желающие старше 18 лет. Однако есть противопоказания для беременных, аллергиков, кормящих мам и людей с хроническими заболеваниями.

Для прививки с собой потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Адреса всех пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте Подмосковья.

Также уже известно, что большинство россиян выразили доверие отечественным вакцинам от коронавируса.