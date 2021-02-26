Свыше 250 тысяч человек сделали прививки от коронавируса в Подмосковье

Прививку от коронавируса в Подмосковье сделали уже свыше 250 тысяч человек. Это бесплатная процедура, а записаться можно через сайт госуслуг, в поликлиниках, МФЦ или по номеру 122.

Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Она напомнила, что применяют вакцину «Спутник V».

Мы стремимся сделать так, чтобы вакцинация проходила максимально удобно и доступно Светлана Стригункова.

Стригункова подчеркнула, что в Московской области открыли уже более 200 пунктов вакцинации.

Получить прививку смогут все желающие старше 18 лет. Однако есть противопоказания для беременных, аллергиков, кормящих мам и людей с хроническими заболеваниями.

Для прививки с собой потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Адреса всех пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте Подмосковья.