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    20 февраля 2021, 11:45

    Свыше 200 пунктов вакцинации от коронавируса открыли в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Жители Подмосковья смогут сделать прививки от коронавируса уже в 203 пунктах. Сначала в регионе их было меньше ста. Для вакцинации врачи используют современный российский препарат «Спутник V».

    Свыше 200 пунктов вакцинации от коронавируса открыли в Подмосковье | Изображение 1

    Об этом рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. Она подчеркнула, что открыли уже более 200 пунктов вакцинации.

    Мы видим, как растет число желающих привиться от COVID-19, поэтому стремимся сделать вакцинацию максимально удобной и доступной для всех

    Светлана Стригункова.

    Получить прививку смогут все желающие старше 18 лет. Однако есть противопоказания для беременных, аллергиков, кормящих мам и людей с хроническими заболеваниями.

    Для прививки с собой потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Адреса всех пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте Подмосковья.

    А весной у жителей Московской области появится возможность выбрать одну из двух вакцин от коронавируса.