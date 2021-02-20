Свыше 200 пунктов вакцинации от коронавируса открыли в Подмосковье

Жители Подмосковья смогут сделать прививки от коронавируса уже в 203 пунктах. Сначала в регионе их было меньше ста. Для вакцинации врачи используют современный российский препарат «Спутник V».

Об этом рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. Она подчеркнула, что открыли уже более 200 пунктов вакцинации.

Мы видим, как растет число желающих привиться от COVID-19, поэтому стремимся сделать вакцинацию максимально удобной и доступной для всех Светлана Стригункова.

Получить прививку смогут все желающие старше 18 лет. Однако есть противопоказания для беременных, аллергиков, кормящих мам и людей с хроническими заболеваниями.

Для прививки с собой потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Адреса всех пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте Подмосковья.

А весной у жителей Московской области появится возможность выбрать одну из двух вакцин от коронавируса.