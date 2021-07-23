Прививку от коронавируса сделали более 72% сотрудников аэропорта Домодедово

Доля работников аэропорта Домодедово, уже сделавших прививку от коронавируса, превысила 72%. Это более 6,8 тысячи человек.

Результаты вакцинации проверили сотрудники подмосковных Минтранса и Роспотребнадзора. Они следят за исполнением в компаниях постановления главного санитарного врача.

Сведения о вакцинации сотрудников все юридические лица и ИП Подмосковья должны были предоставить к 15 июля. Сделать это требовалось через областной портал госуслуг.

До 15 августа два укола от коронавируса необходимо сделать не менее чем 60% коллектива.