Вакцинация в Подмосковье в три шага. Инструкция для руководителей

В Подмосковье объявили обязательную вакцинацию для работников сферы услуг. Для удобства жителей в регионе разработали специальный прививочный алгоритм. О его устройстве рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

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«Мы разработали алгоритм, по которому предлагаем действовать работодателям, чтобы обеспечить массовую вакцинацию, которая по постановлению главного санитарного врача установлена на уровне 60%», — сказал Духин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что практически каждый человек в регионе и каждый руководитель предприятий получит письма о вакцинации. В частности, проинформированы будут люди в структурах организаций и предприятий, которые перечислены в постановлении главного санитарного врача. Таких в регионе работает чуть более миллиона человек.

«В этом смысле целевым значением по этой группе для вакцинации для нас являются 670 тысяч человек. Если говорить о юридических лицах, то это 150 тысяч юрлиц вместе с ИП. Но понятно, что здесь внутри достаточно много работников сфер образования, ЖКХ и так далее», — объяснил Духин.

Вторая крупнейшая группа по количеству сотрудников, которые должны быть вакцинированы, — это работники торговли.

Как будет проходить контроль

Данные о провакцинированных сотрудниках руководителям предприятий нужно будет подавать через портал госуслуг. Эта процедура уже многим знакома. Таким же образом проводилась работа с данными и в прошлом году, когда впервые был перевод части сотрудников на удаленный режим работы.

В информационной системе будет сформирован список тех сотрудников, которые получили прививку.

Алгоритм для руководителей

Руководителям сначала нужно будет издать приказ о проведении вакцинации, потом установить численность сотрудников на 1 июня. Дальше следует выбрать ближайший центр вакцинации. Декларацию со сведениями о привитых нужно будет отправлять на портал госуслуг Московской области один раз в неделю.

В случае, если сотрудников больше 50, местный Минздрав готов организовать выезд бригады.

Духин напомнил, что в кодексе об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде штрафов за неисполнение требований постановления главного санитарного врача.

Если юрлицо зарегистрировано в другом субъекте

Вакцинация осуществляется по месту фактического пребывания сотрудников. Если организация зарегистрирована в Москве, можно вакцинировать сотрудников подмосковного подразделения в любом мобильном пункте вакцинации, а также по полису ОМС. Это делается абсолютно бесплатно и без каких-либо ограничений.

Что будет после вакцины

В более чем 90% случаев после прививки от коронавируса сотрудники не заболевают. А если болезнь все-таки настигнет, то она пройдет в легкой форме и без осложнений. Побочные эффекты практически исключены, максимум, чего можно ожидать, — боль в месте укола в течение пары часов.

Если человек уже переболел ковидом и с этого момента прошло больше шести месяцев, то вакцинироваться нужно. Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации.

Как записаться на прививку

Чтобы записаться на вакцинацию от коронавируса, нужно зайти на сайт Министерства здравоохранения области и выбрать нужный раздел. Например, для предприятий, в которых привиться собираются более 50 человек, действует выездная вакцинация. Для этого нужно просто оставить заявку. Также с помощью сайта можно записаться организованным группам жителей СНТ/ДНТ на территории Подмосковья.