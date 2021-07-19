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    19 июля 2021, 16:14

    Прививку от коронавируса сделали 80% сотрудников «Мособлгаза»

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Число работников «Мособлгаза», сделавших прививку от коронавируса, уже достигло 80%. Кроме того, сотрудники носят маски и перчатки.

    Прививку от коронавируса сделали 80% сотрудников «Мособлгаза» | Изображение 1

    Как подчеркнул генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов, это важно для безопасности коллектива и клиентов.

    Безопасность сотрудников и клиентов — это приоритет „Мособлгаза“

    Игорь Баранов.

    Специалисты офисов обслуживания клиентов «Мособлгаза» прошли вакцинацию в полном составе.

    В центрах компании проводят регулярную дезинфекцию, а посетителям измеряют температуру и бесплатно дают маски.

    «Отмечу, что все основные услуги жители Подмосковья могут заказать онлайн», — добавил Баранов.

    Он рассказал, что для этого нужно воспользоваться личным кабинетом клиента на сайте «Мособлгаза».