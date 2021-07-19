Прививку от коронавируса сделали 80% сотрудников «Мособлгаза»

Число работников «Мособлгаза», сделавших прививку от коронавируса, уже достигло 80%. Кроме того, сотрудники носят маски и перчатки.

Как подчеркнул генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов, это важно для безопасности коллектива и клиентов.

Безопасность сотрудников и клиентов — это приоритет „Мособлгаза“ Игорь Баранов.

Специалисты офисов обслуживания клиентов «Мособлгаза» прошли вакцинацию в полном составе.

В центрах компании проводят регулярную дезинфекцию, а посетителям измеряют температуру и бесплатно дают маски.

«Отмечу, что все основные услуги жители Подмосковья могут заказать онлайн», — добавил Баранов.

Он рассказал, что для этого нужно воспользоваться личным кабинетом клиента на сайте «Мособлгаза».