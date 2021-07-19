19 июля 2021, 16:14
Прививку от коронавируса сделали 80% сотрудников «Мособлгаза»
Число работников «Мособлгаза», сделавших прививку от коронавируса, уже достигло 80%. Кроме того, сотрудники носят маски и перчатки.
Как подчеркнул генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов, это важно для безопасности коллектива и клиентов.
Безопасность сотрудников и клиентов — это приоритет „Мособлгаза“
Игорь Баранов.
Специалисты офисов обслуживания клиентов «Мособлгаза» прошли вакцинацию в полном составе.
В центрах компании проводят регулярную дезинфекцию, а посетителям измеряют температуру и бесплатно дают маски.
«Отмечу, что все основные услуги жители Подмосковья могут заказать онлайн», — добавил Баранов.
Он рассказал, что для этого нужно воспользоваться личным кабинетом клиента на сайте «Мособлгаза».