Прививку от коронавируса сделали 60% сотрудников МинЖКХ Подмосковья

Вакцинацию от коронавируса прошли 60% специалистов Министерства ЖКХ Подмосковья. Поскольку они каждый день тесно взаимодействуют с населением, эта категория работников вошла в список тех, кому прививка требуется в обязательном порядке.

Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, сотрудники еще продолжают записываться на вакцинацию.

Уже на сегодняшний день Министерство ЖКХ региона исполнило поручение губернатора — 60% коллектива вакцинировались, но наши работники продолжают прививаться, понимая важность процесса и проявляя ответственное отношение Антон Велиховский.

До 15 августа два укола от коронавируса необходимо сделать не менее чем 60% коллектива.

Московская область объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий людей. Регион приблизился к пиковым значениям второй волны по числу госпитализаций.