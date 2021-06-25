Прививку от коронавируса сделали 60% сотрудников МинЖКХ Подмосковья
Вакцинацию от коронавируса прошли 60% специалистов Министерства ЖКХ Подмосковья. Поскольку они каждый день тесно взаимодействуют с населением, эта категория работников вошла в список тех, кому прививка требуется в обязательном порядке.
Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, сотрудники еще продолжают записываться на вакцинацию.
Уже на сегодняшний день Министерство ЖКХ региона исполнило поручение губернатора — 60% коллектива вакцинировались, но наши работники продолжают прививаться, понимая важность процесса и проявляя ответственное отношение
До 15 августа два укола от коронавируса необходимо сделать не менее чем 60% коллектива.
Московская область объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий людей. Регион приблизился к пиковым значениям второй волны по числу госпитализаций.