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    25 июня 2021, 14:01

    Прививку от коронавируса сделали 60% сотрудников МинЖКХ Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Вакцинацию от коронавируса прошли 60% специалистов Министерства ЖКХ Подмосковья. Поскольку они каждый день тесно взаимодействуют с населением, эта категория работников вошла в список тех, кому прививка требуется в обязательном порядке.

    Прививку от коронавируса сделали 60% сотрудников МинЖКХ Подмосковья | Изображение 1

    Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, сотрудники еще продолжают записываться на вакцинацию.

    Уже на сегодняшний день Министерство ЖКХ региона исполнило поручение губернатора — 60% коллектива вакцинировались, но наши работники продолжают прививаться, понимая важность процесса и проявляя ответственное отношение

    Антон Велиховский.

    До 15 августа два укола от коронавируса необходимо сделать не менее чем 60% коллектива.

    Прививку от коронавируса сделали 60% сотрудников МинЖКХ Подмосковья | Изображение 2

    Московская область объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий людей. Регион приблизился к пиковым значениям второй волны по числу госпитализаций.