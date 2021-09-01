Новая пристройка избавила школу №8 в Балашихе от второй смены

Уже третий корпус школы № 8 открыли в Балашихе — он помог избавить учреждение от второй смены. В новую и современную пристройку перевели 600 учеников. Свои двери она распахнула в День знаний.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Пристройка появилась в микрорайоне Кучино. Ее открыли при участии вице-губернатора Подмосковья Натальи Виртуозовой, председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова и главы округа Сергея Юрова.

Сегодня очень большой праздник для округа: открыли три школы. В школе № 8 заработала хорошая пристройка. Для губернатора очень важно, что открываются новые школы Наталья Виртуозова.

Всего в школе № 8 учится 2181 ребенок. Теперь второй смены не будет благодаря новой пристройке.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

В современном корпусе сделали актовый и спортивный залы, библиотеку, столовую, кабинет врача.

«Сегодня здесь открыли новую пристройку. Это почти как новая школа. Хочу поблагодарить администрацию Балашихи. Работы по строительству выполнены в срок», — сказал Брынцалов.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Внутренний дворик благоустроили. Сделали волейбольную и футбольную площадки, беговые дорожки, игровую зону, а еще установили современное освещение.

1 сентября — значимый, теплый, долгожданный для многих из нас день, и благодаря поддержке нашего губернатора Андрея Воробьева сегодня мы открываем три новые большие школы Сергей Юров.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Всего в Балашихе 1 сентября открыли три новые школы на 2,6 тысячи мест.