Школу на 1,1 тысячи мест открыли в Балашихе в День знаний

Современную школу для 1,1 тысячи ребят открыли в День знаний в Балашихе. Корпус возвели по президентскому проекту «Современная школа». Он принял учеников в микрорайоне Первомайский.

Источник фото: Константин Роик

Торжественную линейку на открытии школы провели вместе с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым и главой округа Сергеем Юровым.

Современную школу построили по последним инженерным решениям. И самое главное, что здесь учли все необходимые моменты, чтобы разделить два потока: начальные классы и тех, кто постарше Игорь Брынцалов.

Новое здание стало вторым корпусом гимназии № 1. В первую очередь учреждение принимает детей из этого микрорайона.

Источник фото: Константин Роик

«Здесь подобран педагогический коллектив, который способен давать знания высокого качества. Мы на всех этапах эту школу сопровождали, чтобы она была построена в срок, к 1 сентября. Радует, что все усилия воплотились в сегодняшний праздник», — отметил Брынцалов.

В двух частях корпуса есть учебные классы с интерактивными панелями и спортивные залы. Для школьников сделали общий актовый зал на 400 мест.

От всей души поздравляю всех с праздником. Мне очень приятно, что у нас открывается эта большая красивая школа. Строители сделали все возможное, чтобы здесь было комфортно учиться школьникам и работать педагогам Сергей Юров.

Источник фото: Константин Роик

Он поблагодарил коллектив школы и строителей, отметив, что подготовить здание к учебному году стоило больших трудов.

«Сегодня для нашей гимназии наступил очень значимый день. Мы его ждали. Я выражаю благодарность всем, кто причастен к строительству такой замечательной школы. Пусть учебный год будет успешным для всех», — поделилась директор гимназии № 1 Татьяна Зайцева.

Источник фото: Константин Роик

Это одна из 50 школ, уже построенных в Московской области по президентскому проекту «Образование».

Их одновременно заложили в 2019-м при участии губернатора Андрея Воробьева.