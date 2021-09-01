Новая школа избавила от второй смены учеников из микрорайона Кузнечики в Подольске

Ребята из микрорайона Кузнечики в Подольске больше не будут учиться во вторую смену. Забыть о ней помогла новая школа, распахнувшая свои двери 1 сентября. Она стала вторым по счету корпусом уже существовавшего образовательного учреждения № 34.

В микрорайоне Кузнечики проживают около 50 тысяч человек. Новостройка позволила уйти от второй смены.

Это одна из 50 школ, уже построенных в Московской области по президентскому проекту «Образование».

Их одновременно заложили в 2019-м при участии губернатора Андрея Воробьева. Об этом напомнил глава городского округа Подольск Николай Пестов.

Любой такой объект — это очень внушительные средства. Спасибо, что в этом году в Подольске есть возможность открыть три учреждения для образования Николай Пестов.

Эту школу, по его словам, открыли первой — теперь это новое и полноценное образовательное учреждение.

Первый урок в одном из классов провел сам Николай Пестов. Говорили об истории города, ведь в этом году Подольску — 240 лет.

В современном помещении обустроили столовую на 400 мест с учетом двухразового питания. Из окна хорошо видно большую спортивную площадку.

В школе сделали огромный актовый зал. Тщательно продумали функциональные особенности каждого этажа. Есть мастерские, лаборантские, библиотека с читальным залом.