Без второй смены и старых стен. Ученики Песковской школы Коломны переехали в новый корпус

Песковская средняя школа Коломны переехала в новый долгожданный корпус. Этого жители ждали четыре года. Современное здание начали строить еще в 2016 году. Но подрядчики столкнулись с уголовным делом, работы не довели до конца. Ситуацию взял на контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

По его поручению школу достроили и сдали в декабре прошлого года. Раньше ученикам приходилось заниматься в две смены и ютиться в старом здании. Теперь они переехали в современный корпус с передовым оборудованием.

Сейчас здесь не осталось второй смены. Губернатор встретился с ребятами и педагогами уже в новых стенах.

Эту школу построили благодаря в том числе и директору Валентине Александровне, которая была долгое время в стареньком здании. Она очень беспокоилась всегда о детях и мечтала, чтобы вы учились вот в таких стенах Андрей Воробьев.

Внутри школы открыли 34 учебных кабинета, один тренажерный и два спортивных зала. Здесь появилась просторная столовая на 212 посадочных мест.

Источник фото: телеканал «360»

В современном корпусе будут учиться 20 классов, а работать 54 сотрудника. Для уроков подготовили самую новую технику. Сюда закупили цифровое лабораторное оборудование, интерактивные доски и панели.

Во внутреннем дворике обустроили спортивное пространство с волейбольной и двумя баскетбольными площадками, дорожкой для бега, футбольным полем.

«Мы рассчитываем на вас, ребята. Я очень надеюсь, что в вашей жизни все и дальше будет светло и успешно», — добавил Андрей Воробьев, обратившись к ученикам.

А по словам министра образования Московской области Ирины Каклюгиной, в 2020 году Коломна совершила прорыв по уровню обучения школьников.

«Именно этот городской округ занял первое место в образовании по итогам прошлого учебного года», — отметила она.

Сейчас ученики Песковской средней школы, несмотря на то, что она сельская, стабильно показывают высокие результаты. И они могут стать еще лучше благодаря современной технике и новым условиям.

Источник фото: телеканал «360»

Эта школа находится, несмотря на то, что она сельская, в топе Московской области. Очень высокие образовательные результаты. Но, к сожалению, ребята должны были ютиться в старой школе Ирина Каклюгина.

Но теперь, по словам Каклюгиной, здесь появился современный корпус, открывающий новые возможности.

Ранее стало известно, что более 600 образовательных комплексов создадут в Подмосковье на базе школ и детских садов.