Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов проголосовал на участке в Балашихе

«Я свой голос отдавал еще в первый день голосования, 25-го числа. Сегодня у нас заключительный день, мой старший сын отдал свой голос в этом процессе, важном для страны», — рассказал Игорь Брынцалов.

Игорь Брынцалов отметил высокую активность жителей области в основной день голосования.

«Сегодня я был на разных избирательных участках. Мы видим, что много людей приходят отдать свой голос. Хорошо, что жители Московской области понимают важность этого процесса. Мы определяем судьбу страны на ближайшие десятилетия», — сказал Игорь Брынцалов.

Как сообщил ЦИК, за принятие поправок к Конституции на данный момент проголосовали 72,96% россиян.