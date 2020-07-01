01 июля 2020, 15:10
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов проголосовал на участке в Балашихе
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов пришел на избирательный участок в Балашихе в основной день голосования со своими сыновьями.
«Я свой голос отдавал еще в первый день голосования, 25-го числа. Сегодня у нас заключительный день, мой старший сын отдал свой голос в этом процессе, важном для страны», — рассказал Игорь Брынцалов.
Игорь Брынцалов отметил высокую активность жителей области в основной день голосования.
«Сегодня я был на разных избирательных участках. Мы видим, что много людей приходят отдать свой голос. Хорошо, что жители Московской области понимают важность этого процесса. Мы определяем судьбу страны на ближайшие десятилетия», — сказал Игорь Брынцалов.
Как сообщил ЦИК, за принятие поправок к Конституции на данный момент проголосовали 72,96% россиян.