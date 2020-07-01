«Хочу, чтобы потенциал России раскрылся». Космонавт Максим Сураев проголосовал в Богородском округе

«Это решение нашего президента, потому что он должен быть действительно уверен, как он сказал, что люди поддерживают его. И поддерживают те изменения в Конституцию, которые есть, и он неоднократно говорил, что если люди выскажут свое мнение против, то никаких поправок не будет. Поэтому я считаю, что это правильно — слышать голос народа, в первую очередь опираться на мнение людей», — сказал депутат Государственной думы, летчик-космонавт, герой России Максим Сураев.

Знаете, может быть, я, как никто другой, проведя 335 суток в космосе, видел, насколько огромная, насколько с большим потенциалом наша Россия. Поэтому я пришел голосовать, я хочу, чтобы этот потенциал раскрылся, чтобы мы в будущем жили стабильно, уверенно и развивались гармонично Максим Сураев летчик-космонавт, депутат Госдумы.

Максим Сураев также поделился, что во время его полетов в космос голосование или выборы не проводились, но он знает точно, что голосование по поправкам к Конституции на орбите организовано.

«Сегодня у нас Анатолий Иванишин, он проголосовал, но это заранее делается бюллетень, или это делается по интернету. Я думаю, он в интернете зарегистрировался и проголосовал так, как могут проголосовать люди у нас здесь, на Земле», — сказал депутат Государственной думы, летчик-космонавт Максим Сураев.