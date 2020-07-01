«Я хочу, чтобы мой голос учитывался». Народный артист РСФСР Александр Ворошило проголосовал в Барвихе

Оперный певец, актер, народный артист РСФСР Александр Ворошило проголосовал по поправкам в Конституцию в Барвихе. Он поделился, что для него голосование является очень важным и значимым событием.

Я считаю, что сегодня главный праздник, сегодня основной день голосования Александр Ворошило народный артист РСФСР

«Почему иду вообще голосовать — потому что очень хочу. Всю жизнь так было и раньше, мне уже много лет. Всю жизнь я ходил на голосование, потому что я хочу, чтобы мое мнение, мой голос учитывался в жизни страны. Что касается конкретно сегодняшнего дня и поправок, то меня больше всего, естественно, интересуют поправки, касающиеся вопросов культуры и здравоохранения. Мне кажется, это очень важно», — сказал Александр Ворошило.

Источник фото: телеканал «360»

Народный артист отметил, что, по его мнению, развитие здравоохранения является наиболее значимым в современных реалиях.

«Считаю, что коронавирус нас очень разобщил. Поэтому я считаю, что здравоохранение сейчас — это номер один. Нужно нам в этом деле совершенствоваться, достигать результатов. Человек сильнее всего, человек самое разумное существо. Мы все равно победим», — поделился народный артист РСФСР.