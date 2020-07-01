За принятие поправок к Конституции проголосовали 72,96% россиян, против — 25,84%. Об этом сообщил ЦИК после обработки 0,79% всех бюллетеней.

В ЦИК объявили, что в Сахалинской области поправки к Конституции поддержали 74,02% жителей, против высказались 24,66%. На Чукотке за проголосовали 83,09%, против — 15,75%.

Голосование также уже завершилось в Приморье. Там изменения в Конституции одобрили 73,7%, против высказались 25,25%. В Хабаровском крае за — 71,87%, против — 26,78%.

По информации на 14:00, по всей России явка составила более 60%.

Голосование по Конституции проходит 1 июля, с 08:00 до 20:00 по местному времени. Участки уже закрылись на территории Дальнего Востока и Иркутской области. В избиркомах этих регионов докладывали, что голосование прошло спокойно.

Общероссийское голосование проходило неделю из-за эпидемии коронавируса. Это сделали, чтобы избежать большого скопления людей на участках.