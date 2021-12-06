Предприниматели Подмосковья получат льготы на создание сайтов и рекламы
Предприниматели из Подмосковья получат льготные услуги на 43,5 миллиона рублей в центрах «Мой бизнес» до конца года. Им помогут создать сайты, наружную рекламу, бренды. Поддержат и с регистрацией товарных знаков, написанием бизнес-планов.
Как подчеркнула министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, льготы предоставят по президентской программе поддержки малого и среднего бизнеса.
Задача — помочь предпринимателям из Московской области модернизировать и развить свои проекты.
В этом году 155 субъектов МСП получат услуги на общую сумму около 30 миллионов рублей, которые включают в себя создание наружной рекламы, сайтов, логотипов, видеороликов
Она добавила, что услуги еще на 13,5 миллиона рублей получит 91 предприятие из сфер сельского хозяйства или производства. Им помогут написать бизнес-планы, провести сертификацию товарных знаков и аудиты.
Предприниматели получат рекламные услуги за 30% стоимости, а остаток возместят за счет федерального бюджета. Узнать все подробности можно на инвестиционном портале Подмосковья, горячей линии 0150 и по телефону 8 (495) 109-07-07.
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