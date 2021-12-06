Предприниматели Подмосковья получат льготы на создание сайтов и рекламы

Предприниматели из Подмосковья получат льготные услуги на 43,5 миллиона рублей в центрах «Мой бизнес» до конца года. Им помогут создать сайты, наружную рекламу, бренды. Поддержат и с регистрацией товарных знаков, написанием бизнес-планов.

Как подчеркнула министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, льготы предоставят по президентской программе поддержки малого и среднего бизнеса.

Задача — помочь предпринимателям из Московской области модернизировать и развить свои проекты.

В этом году 155 субъектов МСП получат услуги на общую сумму около 30 миллионов рублей, которые включают в себя создание наружной рекламы, сайтов, логотипов, видеороликов Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что услуги еще на 13,5 миллиона рублей получит 91 предприятие из сфер сельского хозяйства или производства. Им помогут написать бизнес-планы, провести сертификацию товарных знаков и аудиты.

Предприниматели получат рекламные услуги за 30% стоимости, а остаток возместят за счет федерального бюджета. Узнать все подробности можно на инвестиционном портале Подмосковья, горячей линии 0150 и по телефону 8 (495) 109-07-07.

Ранее мы опубликовали материалы, которые помогут узнать, как стать самозанятым в Подмосковье — от оформления до льготных займов; как получить субсидии на лизинг или как оформить кредиты в областных фондах.