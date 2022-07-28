Права еще 221 дольщика восстановят в ЖК «Митино О2» в Красногорске

Дом № 9 в ЖК «Митино О2» в Красногорске прошел итоговую проверку и получил заключение о соответствии требованиям Главгосстройнадзора региона. Это ускорило восстановление в правах 221 дольщика. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

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Дольщики должны были получить квартиры еще в 2019 году, но из-за финансовых трудностей застройщик не смог сдать проект в срок. Его обязанности и права передали Фонду развития территорий. Теперь всех участников долевого строительства восстановят в правах — осталось только получить разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Всего в доме 352 квартиры площадью более 18 тысяч квадратных метров, 141 кладовая и 166 парковочных мест.

Главгосстройнадзор еженедельно проводит проверки в ЖК «Митино О2». Сейчас на объектах трудятся более 1,5 тысячи человек. Продолжается возведение домов № 7 и № 14, рассказал глава Правительства области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что темпы строительства в регионе заметно ускорились. По итогам полугодия они выросли на 50%.