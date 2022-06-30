Дольщики одного из домов ЖК «Митино О2» в Красногорске начнут получать ключи 4 июля

Министерство жилищной политики Московской области выдало разращение на ввод в эксплуатацию дома № 8 в составе ЖК «Митино О2». В нем располагается 491 квартира, оборудован также подземный паркинг на 220 машиномест. Ключи собственникам квартир начнут выдавать с четвертого июля 2022 года.

Строительство этого дома стартовало еще в 2018 году. Им занялась компания ГК «Урбан Групп», которая через некоторое время была признана банкротом. В 2019 году права и обязанности по возведению здания передали Фонду развития территорий. Завершение строительства дома финансировалось из федерального и регионального бюджетов.

В целом на территории этого жилого комплекса сейчас проходит и подходит к концу строительство девяти жилых домов, а также социальных объектов и головных инженерных сооружений. Пять корпусов уже ввели в эксплуатацию до 2020 года, больше полутора тысяч дольщиков смогли восстановить свои права.