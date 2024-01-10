Эксклюзив 10 января 2024, 19:30 Потоп после прорыва трубы устранили в доме на Подмосковном бульваре в Красногорске Прорыв трубы устранили в многоквартирном доме в Красногорске Телеканал «360»

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В Красногорске в доме на Подмосковном бульваре прорвало трубу отопления, в результате чего затопило подъезд. Неисправность уже устранили, сообщили «360» в администрации городского округа.

Протечку локализовали еще в 13:30, в здании провели уборку и сушку подъезда.

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«Подмосковный, 14, по состоянию на сейчас: уборку провели, теплоснабжение в многоквартирном доме присутствует в полном объеме», — сообщили власти.

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Ранее в Красногорске произошел прорыв на улице Кирова. Из-за снижения давления потухли котлы, но место утечки оперативно заделали.

Днем 10 января кипятком залило подъезд в доме № 3 на Строительной улице в Сергиевом Посаде. Коммунальную аварию пообещали устранить в течение дня.

Ночью 6 января трубу прорвало в 22-этажном доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. В результате коммунальной аварии затопило квартиры в шестом подъезде с первого по 14 этажи.