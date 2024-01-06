Подмосковье 06 января 2024, 20:30 Подачу тепла в дома Красногорска возобновят в течение часа Глава Красногорска Волков: тепло в дома жителей вернется в течение часа РИА «Новости»

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Отопление и горячая вода в дома жителей городского округа Красногорск вернутся в течение часа. Рабочие уже устранили утечку теплоносителя, сейчас идет подача воды в котлы. Об этом заявил глава округа Дмитрий Волков.

Он пояснил, что прорыв произошел на улице Кирова. Из-за снижения давления котлы потухли. Сейчас место утечки заделали и начали подачу воды для возвращения к нормальным показателям.

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«В ближайшее время, думаю, максимум час будут котлы зажигаться с учетом того, что давление поднимаем. И тепло, соответственно, будет поступать», — заявил Волков.

Глава городского округа Красногорск добавил, что температура в системе не опускалась до предельных значений благодаря работе насосов. Он подчеркнул, что самое сложное в работе — оперативно найти место прорыва, потому что в дальнейшем ситуация может оказаться серьезной. В этот раз специалисты сработали оперативно и быстро ликвидировали последствия аварии.

Глава округа добавил, что держит ситуацию в округе на личном контроле.

На отопление и отсутствие горячей воды пожаловались жители домов на улицах Ленина,

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