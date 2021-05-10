Порядка 400 человек из Подмосковья помогли провести акцию «Бессмертный полк»

Около 400 человек из Московской области помогали проводить онлайн-акцию «Бессмертный полк» в этом году. Об этом сообщили организаторы шествия. Добровольцы из Подмосковья модерировали заявки и отвечали на звонки горячей линии.

Как рассказал руководитель регионального отделения «Бессмертного полка России» в Московской области Валерий Анисимов, помощь оказывали участники организаций «Поисковое движение России», «Волонтеры Подмосковья», «Росрескон», «Юнармия», «Молодая гвардия», а также педагоги, работники музеев, краеведы и историки.

Шествие в День Победы объединило около пяти миллионов анкет участников Великой Отечественной войны, из них порядка 2,5 миллиона анкет загрузили в этом году.

Организаторы онлайн‑шествия уточнили, что на сайт акции было зафиксировано несколько атак: три DDoS-атаки и шесть веб-атак. Из-за восстановительных работ был временно ограничен функционал портала. Также модераторы пресекли несколько попыток разместить в строю «Бессмертного полка» снимки нацистов. Данные о людях, приславших фотографии, будут переданы в Следственный комитет РФ.

Трансляцию шествия можно посмотреть до конца мая на официальном сайте, в мини-приложениях «Бессмертный полк» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Акция впервые прошла в онлайн-формате в 2020 году из-за коронавируса.