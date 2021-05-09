Онлайн-шествие «Бессмертного полка» стартовало в России

В России стартовала акция «Бессмертный полк», которая в этом году проходит в онлайн-формате. Пользователи могли загрузить на сайт «Бессмертного полка» фотографии своих родственников-ветеранов, которые демонстрируются в ходе виртуального шествия.

Шествия, участники которых несли портреты ветеранов Великой Отечественной войны, проводились в России еще с 1960-х годов. Акция под названием «Бессмертный полк» впервые прошла на День Победы в Томске в 2012 году. Тогда колонной по городу прошли около шести тысяч человек. В следующем году акция прошла уже в 15 городах России. В 2014 году она охватила уже не только Россию, а количество участников достигло 500 тысяч человек. В 2019 году акцию провели в 115 странах мира, только в России в ней приняли участие свыше 10 миллионов человек.

В 2020 году из-за коронавируса «Бессмертный полк» впервые прошел в онлайн-формате.

Организаторы мероприятия ранее сообщили, что в этом году заявки на участие в онлайн-шествии подали около четырех миллионов человек, что на 1,5 миллиона больше, чем в прошлом году.

В Ханты-Мансийске 9 мая состоялась акция «Бессмертный полк в небе». В небе пролетели самолеты Як с двумя тысячами портретов ветеранов. В Шанхае также провели шествие с участием русскоязычных жителей.