Хакеры атаковали сайт онлайн-шествия «Бессмертный полк» в День Победы. Об этом сообщили в Общероссийском общественном гражданско-патриотическом движении «Бессмертный полк России», написало РИА «Новости».

«На сайте онлайн-шествия были зафиксированы массивные атаки — три DDoS-атаки и шесть веб-атак», — говорится в сообщении.

Однако во время онлайн-шествия «Бессмертного полка» удалось пресечь попытки публикации портретов нацистов. Для этого пришлось временно ограничить доступ к сайту.

Организаторы проекта принесли извинения за приостановку работы личных кабинетов участников и функции поиска героев в строю Бессмертного полка онлайн. Они назвали такие меры вынужденным решением.

«В скором времени все функции будут работать в полном объеме», — отметила пресс-служба «Бессмертного полка».

Данные о людях, которые прислали такую информацию, передадут в СК.

Организаторы принимали заявки на участие в шествии до 7 мая, 10:00. Те из них, которые одобрили модераторы, попали в трансляцию шествия Бессмертного полка в День Победы. Акция стартовала в Сети в 15:00 по местному времени во всех регионах России.

Онлайн-шествие «Бессмертного полка» транслируется на сайте проекта, в мини-приложениях «Бессмертный полк» во «ВКонтакте» и «Одноклассники», на региональных телеканалах, а также в онлайн-кинотеатрах Okko, IVI.RU, MORE.TV и на платформе Смотрим.ру. Длительность шествия в каждом регионе разная — в зависимости от количества поданных заявок. К трансляции могут присоединиться и иностранцы, участвовавшие в «Бессмертном полку онлайн».

В Москве трансляцию запустили на медиафасадах, в том числе на зданиях в центре столицы, Останкинской телебашне, в вагонах и на станциях метро. По всей стране трансляция также идет на медиаэкранах на улицах и в крупных торговых центрах.