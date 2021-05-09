«Пока внук устраивает шабаш». Портрет деда Зеленского пронесли в «Бессмертном полку» в ДНР

Во время шествия «Бессмертного полка» в Донецке пронесли портрет деда нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Его держала в руках украинская общественница Татьяна Монтян, сообщило РИА «Новости».

Монтян предположила, что деду Зеленского сейчас было бы стыдно за своего внука.

«Пусть хоть дедушка [Зеленского] прогуляется в „Бессмертном полку“, пока его внук устраивает шабаш СС „Галичина“ посреди Киева», — сказала Монтян.

Киевские националисты 28 апреля провели в украинской столице марш в честь годовщины создания эсесовской дивизии «Галичина», в котором приняли участие около 100 человек. Офис Зеленского осудил этот марш. После этого в полиции завели уголовное дело.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее назвал «цирком» осуждающую реакцию Зеленского на марш националистов. Парламентарий посчитал, что это был политический жест, рассчитанный и для внешнего потребления, чтобы показать западным странам, что на Украине тоже осуждают нацизм. Но непонятно, как при этом можно поклоняться Степану Бандере и Роману Шухевичу, указал Пушков.

«Бессмертный полк» проводят в самопровозглашенной Донецкой народной республике с 2015 года. В прошлом году из-за коронавируса вместо шествия в ДНР провели автопробег.