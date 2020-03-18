Помыл подъезд — отчитайся. За коммунальщиками Подмосковья начнут следить в мобильном приложении
Такие меры, внедренные областной Госжилинспекцией, вступят в силу уже 23 марта. Результаты обработки всех подъездов будут отображаться в приложении «Единая государственная информационная система обеспечения контрольно-надзорной деятельности Московской области» (ЕГИС ОКНД). Там же управляющие компании начнут получать задания на проведение работ.
Коммунальщикам потребуется сфотографировать итог уборки и загрузить снимки на мобильную платформу. Это повысит в Подмосковье контроль над ситуацией с распространением коронавируса.
Усиленно дезинфицировать специальными средствами общественные места в домах управляющие компании начали 16 марта. Такое решение приняли в Правительстве Московской области в связи с введением режима повышенной готовности к борьбе с коронавирусной инфекцией.
При этом жители не должны будут платить за дезинфекцию подъездов. Все работы выполнят за счет средств, выделенных на содержание общего имущества в многоквартирных домах региона.