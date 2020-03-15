Все подъезды в Подмосковье будут дезинфицировать

Подмосковные коммунальщики разработали меры против коронавируса. Начиная с понедельника, все подъезды обработают обеззараживающими средствами.

В Подмосковье в 54 000 домов и 156 000 подъездов. Все они начиная с понедельника будут регулярно обрабатываться специальными средствами, чтобы пресечь распространение коронавируса.

Министерство ЖКХ Подмосковья совместно с региональной Госжилинспекцией разработало комплекс мероприятий для безопасности жителей. Так, с понедельника все управляющие организации Московской области ежедневно начнут проводить дезинфекцию жилых домов специализированными средствами. Обработку будут проводить в холлах и лифтах.

Обрабатывать также будут офисы коммунальных предприятий. Во всех офисах МосОблЕИРЦ и МосЭнергосбыта начнут проводить обеззараживание, их будут регулярно обрабатывать специальными составами.