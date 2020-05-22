Поликлиника-долгострой откроется в Подольске

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«На сегодняшний день у нас более 12 тысяч квадратных метров построена поликлиника. Это — одна из самых больших поликлиник, в случае необходимости, если ситуация будет осложняться — поликлинику также возможно использовать под легких больных коронавирусом, но будем надеяться, что она будет эксплуатироваться для детей и взрослых, как это положено по проекту», — сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Эту поликлинику в Подольске ждали почти десять лет. Сначала ее строили за счет инвестора, но потом он внезапно обанкротился. В итоге здание стало долгостроем. Его поддерживали, как могли, в исправном, но законсервированном состоянии.

Но в этом году все изменилось. Прошел всего месяц большого ремонта — и здание почти не узнать.

«Благодаря участию правительства Московской области и выделению денежных средств нам удалось в течение одного месяца завершить все работы не только внутри помещения, но и благоустройство прилегающей территории», — сообщил заместитель главы администрации Подольска по строительному комплексу Петр Гапонов.

Строительные работы уже завершены, остался лишь мелкий монтаж. В ближайшее время палаты оснастят койками и всем необходимым медицинским оборудованием.