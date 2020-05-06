06 мая 2020, 20:42
Граффити о победе врачей над коронавирусом в Подольске сняли с высоты птичьего полета
Граффити в Подольске, символизирующее победу над коронавирусом, сняли с воздуха. Его автор пожелал остаться неизвестным. А картина и правда впечатляет, ведь она занимает практически всю стену здания напротив станции скорой помощи и переливания крови в Подольске.
Подмосковный художник своим граффити решил поддержать врачей, которые борются с COVID-19. На картине изображен врач на коне, который держит шприц и борется с коронавирусом. Как объяснил автор, это своеобразная интерпретация герба Московской области.
Граффити исполнено в черно-белых тонах. Таким оригинальным способом художник обыграл знаменитое изображение Георгия Победоносца, одерживающего победу над дьяволом. В этой интерпретации всадником является врач, ну а дьяволом, конечно же, коронавирус. Кстати, на создание картины ушли всего лишь сутки.