Граффити о победе врачей над коронавирусом в Подольске сняли с высоты птичьего полета

Подмосковный художник своим граффити решил поддержать врачей, которые борются с COVID-19. На картине изображен врач на коне, который держит шприц и борется с коронавирусом. Как объяснил автор, это своеобразная интерпретация герба Московской области.

Граффити исполнено в черно-белых тонах. Таким оригинальным способом художник обыграл знаменитое изображение Георгия Победоносца, одерживающего победу над дьяволом. В этой интерпретации всадником является врач, ну а дьяволом, конечно же, коронавирус. Кстати, на создание картины ушли всего лишь сутки.