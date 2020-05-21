    21 мая 2020, 11:05

    Корпус поликлиники в Одинцове реконструировали. Там разместят новые отделения и стоматологию

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В Одинцове реконструировали корпус поликлиники № 1 при центральной районной больнице на улице Маршала Бирюзова. Расширили общую площадь, заменили лифты, обновили фасад и не только.
    Корпус поликлиники в Одинцове реконструировали. Там разместят новые отделения и стоматологию | Изображение 1

    В улучшенном четырехэтажном корпусе расположат отделения функциональной диагностики, восстановительной медицины и стоматологию. Мощность учреждения — 500 посещений за одну смену, сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

    Здесь выполнена внутренняя перепланировка, проведена замена инженерных сетей и систем, демонтаж входной группы с устройством новой, внутренняя отделка помещений

    Владимир Локтев.
    Корпус поликлиники в Одинцове реконструировали. Там разместят новые отделения и стоматологию | Изображение 2

    Корпус сделали доступным для маломобильных посетителей. А внутренний дворик учреждения благоустроили.

    Работы провели по государственной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

    Корпус поликлиники в Одинцове реконструировали. Там разместят новые отделения и стоматологию | Изображение 3

    Возобновление строительства началось в Подмосковье 18 мая — правительство частично ослабило ограничения в период пандемии.

    Но строительные работы продолжатся со строгим соблюдением всех санитарных норм. На площадках назначат ответственных за безопасность специалистов.