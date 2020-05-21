Корпус поликлиники в Одинцове реконструировали. Там разместят новые отделения и стоматологию

В Одинцове реконструировали корпус поликлиники № 1 при центральной районной больнице на улице Маршала Бирюзова. Расширили общую площадь, заменили лифты, обновили фасад и не только.

В улучшенном четырехэтажном корпусе расположат отделения функциональной диагностики, восстановительной медицины и стоматологию. Мощность учреждения — 500 посещений за одну смену, сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев. Здесь выполнена внутренняя перепланировка, проведена замена инженерных сетей и систем, демонтаж входной группы с устройством новой, внутренняя отделка помещений Владимир Локтев. Корпус сделали доступным для маломобильных посетителей. А внутренний дворик учреждения благоустроили. Работы провели по государственной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Возобновление строительства началось в Подмосковье 18 мая — правительство частично ослабило ограничения в период пандемии. Но строительные работы продолжатся со строгим соблюдением всех санитарных норм. На площадках назначат ответственных за безопасность специалистов.