Корпус поликлиники в Одинцове реконструировали. Там разместят новые отделения и стоматологию
В улучшенном четырехэтажном корпусе расположат отделения функциональной диагностики, восстановительной медицины и стоматологию. Мощность учреждения — 500 посещений за одну смену, сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.
Здесь выполнена внутренняя перепланировка, проведена замена инженерных сетей и систем, демонтаж входной группы с устройством новой, внутренняя отделка помещенийВладимир Локтев.
Корпус сделали доступным для маломобильных посетителей. А внутренний дворик учреждения благоустроили.
Работы провели по государственной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
Возобновление строительства началось в Подмосковье 18 мая — правительство частично ослабило ограничения в период пандемии.
Но строительные работы продолжатся со строгим соблюдением всех санитарных норм. На площадках назначат ответственных за безопасность специалистов.