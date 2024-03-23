Эксклюзив 23 марта 2024, 09:37 Появилось видео из центра переливания крови в Раменском, куда массово пришли доноры Жители Раменского округа пришли сдать кровь после теракта в Crocus City Hall

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Жители Раменского городского округа с самого утра массово пошли сдавать кровь, чтобы помочь пострадавшим после теракта в Crocus City Hall. В распоряжении «360» оказалось видео из центра на улице Махова.

Огромные очереди собрались у отделения переливания крови Раменской областной больницы перед открытием медучреждения. Центр будет работать до последнего желающего сдать кровь.

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Возле Московского областного центра крови также собрались десятки неравнодушных людей. Одна из доноров приехала из Рязанской области. Она рассказала, что увидела сообщение по телевизору и сразу же решила, что должна помочь.

Группа террористов ворвалась в Crocus City Hall и открыла огонь по зрителям 22 марта — перед началом выступления рок-группы «Пикник». Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. В здании начался мощный пожар, в распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

По данным Следственного комитета, при теракте погибли более 60 человек, но число жертв может вырасти. В больницы попали более 100 человек, трое детей и двое мужчин скончались в медучреждениях.