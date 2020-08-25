Подмосковным сыроварам дали гранты на 260 млн рублей за три года. Они развили свой бизнес

Средства выделили из регионального бюджета. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин. Он назвал такую поддержку эффективной мерой помощи.

Гранты предоставляют только в Подмосковье и только за счет регионального бюджета. С 2017 по 2019 год общий объем поддержки составил 260 миллионов рублей Андрей Разин.

Конкурс по предоставлению грантов хозяйствам из Подмосковья, производящим сыры, впервые провели три года назад.

Максимальный размер гранта составлял порядка 35 миллионов рублей. Он не превышал 60% от затрат по плану развития — 40% фермер обеспечивал сам.

Фермерам, которые развивают производства сыров на территории нашего региона, за это время предоставлено 11 грантов Андрей Разин.

В результате того, что сыровары модернизировали и расширили фермы, увеличение мощности производства такой продукции в регионе составит более четырех тысяч килограммов в сутки.

Сейчас Подмосковье занимает второе место в стране по выпуску сыра. По словам Разина, область может стать лидером России к концу 2021 года.

В Подмосковье уже создают крупнейший комплекс производства сыра «Озерецкий молочный комбинат, строят «Сырную долину» и открывают небольшие фермерские сыроварни.

Подмосковный сыр можно продегустировать и приобрести с 27 по 30 августа на фестивале «Сыр. Пир. Мир» в Истринском округе.