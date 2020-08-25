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    25 августа 2020, 15:10

    Подмосковным сыроварам дали гранты на 260 млн рублей за три года. Они развили свой бизнес

    Анастасия Аброськина , Юлия Уткина

    Свыше 260 миллионов рублей направили сыроварам из Подмосковья за последние три года. Гранты помогли им развить бизнес. Они реконструировали цеха, приобрели новую технику и не только. В результате регион получил десять современных модульных сыроварен.
    Подмосковным сыроварам дали гранты на 260 млн рублей за три года. Они развили свой бизнес | Изображение 1

    Средства выделили из регионального бюджета. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин. Он назвал такую поддержку эффективной мерой помощи.

    Гранты предоставляют только в Подмосковье и только за счет регионального бюджета. С 2017 по 2019 год общий объем поддержки составил 260 миллионов рублей

    Андрей Разин.

    Конкурс по предоставлению грантов хозяйствам из Подмосковья, производящим сыры, впервые провели три года назад.

    Максимальный размер гранта составлял порядка 35 миллионов рублей. Он не превышал 60% от затрат по плану развития — 40% фермер обеспечивал сам.

    Подмосковным сыроварам дали гранты на 260 млн рублей за три года. Они развили свой бизнес | Изображение 2

    Фермерам, которые развивают производства сыров на территории нашего региона, за это время предоставлено 11 грантов

    Андрей Разин.

    В результате того, что сыровары модернизировали и расширили фермы, увеличение мощности производства такой продукции в регионе составит более четырех тысяч килограммов в сутки.

    Сейчас Подмосковье занимает второе место в стране по выпуску сыра. По словам Разина, область может стать лидером России к концу 2021 года.

    Подмосковным сыроварам дали гранты на 260 млн рублей за три года. Они развили свой бизнес | Изображение 3

    В Подмосковье уже создают крупнейший комплекс производства сыра «Озерецкий молочный комбинат, строят «Сырную долину» и открывают небольшие фермерские сыроварни.

    Подмосковный сыр можно продегустировать и приобрести с 27 по 30 августа на фестивале «Сыр. Пир. Мир» в Истринском округе.

    Новости SMI.FM