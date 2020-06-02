Подмосковье стало российским лидером по экспорту молочных продуктов. Их скупают в США и странах СНГ

Подмосковье заняло первое место в России по экспорту молочной продукции. Преимущественно ее поставляют США и странам СНГ. Область экспортировала за первый квартал этого года на 18% больше, чем прежде.

Подмосковье второй год подряд лидирует на российском рынке экспорта молочных продуктов. Сыры пользуются наибольшим спросом, сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин.

Лидером продукции стал сыр. С начала года мы продали его зарубежным покупателям на сумму более 12,5 миллиона долларов Андрей Разин.

Федеральная таможенная служба также сообщила, что в первом квартале этого года Подмосковье экспортировало продукцию на 26,7 миллиона долларов. Это на 18% больше, чем раньше.

В Подмосковье подготовили семь миллиардов рублей в помощь сельхозпроизводителям в этом году. И из них 1,65 миллиарда — из федерального бюджета. Всего в регионе работают больше 800 сельскохозяйственных предприятий и ферм.

В условиях пандемии предоставляют и различные субсидии. Их выдают на поддержку производства и возмещение части затрат.