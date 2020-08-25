Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин. Он отметил, что Подмосковье — это один из крупнейших изготовителей сыра в России.

Мы менее чем на четыре тысячи тонн отстаем от Алтайского края — лидера по производству сыра. И есть все шансы опередить коллег Андрей Разин.

В Подмосковье уже создают крупнейший комплекс производства сыра «Озерецкий молочный комбинат, строят «Сырную долину» и открывают небольшие фермерские сыроварни.

На сегодняшний день в регионе делают свыше 200 видов и сортов такой продукции. Среди них, например, есть голубые с плесенью и пикантным вкусом, диетические, вегетарианские и другие.

Разин отметил, что лучший результат показала компания «НТЦ-XXI» из Мытищ. Она поставила на прилавки магазинов более 2,2 тысячи тонн сыра.

Еще 1,9 тысячи тонн сделали в истринском хозяйстве «Русский пармезан», а 1,2 тысячи — в пушкинском «РостАгроКомплексе».

Подмосковный сыр можно продегустировать и приобрести с 27 по 30 августа на фестивале «Сыр. Пир. Мир» в Истринском округе.

Подмосковье второй год подряд лидирует на российском рынке экспорта молочных продуктов. Сыры пользуются наибольшим спросом. Продукцию преимущественно поставляют странам СНГ и США.