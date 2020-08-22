Подмосковье готовит гастрономический праздник. Гостей фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» ждут сюрпризы

Всероссийский гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» пройдет в Московской области в четвертый раз. В этом году он станет финальной частью проекта «Лето в Подмосковье». Любителей деликатесов и качественных продуктов ждут с 27 по 30 августа в деревне Дубровское городского округа Истра на сыроварне «Русский пармезан».

Источник фото: телеканал «360»

Количество участников фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» станет рекордным. Гастрономический праздник приобретает по-настоящему федеральный масштаб. Свою продукцию представят более 300 фермеров из 40 регионов страны.

«700 сортов сыра отечественного производства можно продегустировать и забрать домой по самой привлекательной цене. Кроме того, участники фестиваля представят вина, колбасы, хлеб, молочную продукцию, сладости, мед, квас, пиво, сидр, чай, муку, другие продукты, а также ремесленную продукцию», — сказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Она отметила, что жители и гости Московской области могут приехать на фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» в любой день. Но тем, кто не привык к большому скоплению людей, лучше приехать на гастрономический праздник в четверг или пятницу. Это наименее загруженные дни.

По сложившейся традиции на фестивале пройдет конкурс «Лучший сыр России». Участники выставят свою продукцию в 12 номинациях. Определит победителя экспертное жюри. Кроме того, в этом году выберут сырного сомелье. 10 специалистов будут соперничать в пяти дисциплинах.

Для маленьких посетителей фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» приготовили массу развлечений. Там установят батуты, где они могут попрыгать, и организуют мастер-классы. Кроме того, на празднике будет большая зона фуд-корта, где можно попробовать вкусные блюда.

«Мы постарались сделать так, чтобы на нашем фестивале были максимально соблюдены требования санитарно-эпидемиологической безопасности. Все, кто везет нам свою продукцию, должны иметь справки об отсутствии коронавирусной инфекции», — рассказал организатор фестиваля Олег Сирота.

Все продавцы за прилавками будут работать в масках и перчатках. Установленные шатры сделали открытыми, чтобы их проветривать. Около павильонов установят санитайзеры, чтобы гости фестиваля дезинфицировали руки.

Посетителям также необходимо носить средства индивидуальной защиты, а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра. Вход на фестиваль бесплатный. Более подробную информацию о предстоящем празднике можно узнать на туристическом портале Подмосковья.