Подмосковным автомобилям на газе могут дать льготный налоговый период

В случае принятия закона владельцам автомобилей, которые работают на газовом топливе, будут предоставлять льготу 100% на транспортный налог на три года. Комитет Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации рассмотрел законопроект в ходе расширенного заседания.

Стратегию развития автопромышленности, предусматривающую повышение экологичности транспортных средств за счет использования газового топлива, утвердили в России до 2025 года.

В Подмосковье зарегистрировано свыше 15 тысяч единиц транспортных средств, оснащенных газобаллонным оборудованием. Для автовладельцев переход на газ позволяет снизить эксплуатационные затраты примерно втрое. Особенно это актуально для пассажирских и грузоперевозок, где затраты на топливо составляют значительную долю стоимости услуг.

Пока россияне переходят на газ довольно неохотно. Одна из причин — недостаточно развитая инфраструктура. В России сегодня работают более 400 газовых АЗС. С 2020 по 2024 год будет выделено порядка 50 миллиардов рублей на развитие отрасли — будут строить новые заправки и переоборудовать существующие.