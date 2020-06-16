16 июня 2020, 11:58
Эксперт: при переходе на газ в России у автомобилистов возникнут проблемы
Переход на газовое топливо в России создаст проблемы для автомобилистов. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на председателя комитета по защите прав автовладельцев Кирилла Форманчука.
По его словам, «количество газовых заправок чрезвычайно мало, потому что требования там очень серьезные».
«Есть и другая сложность — будут беспричинные отказы официальных дилеров в ремонте, если что-то сломается. Они будут говорить, что это газовое оборудование во всем виновато», — уточнил Форманчук.