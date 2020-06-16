Эксперт: при переходе на газ в России у автомобилистов возникнут проблемы

По его словам, «количество газовых заправок чрезвычайно мало, потому что требования там очень серьезные».

«Есть и другая сложность — будут беспричинные отказы официальных дилеров в ремонте, если что-то сломается. Они будут говорить, что это газовое оборудование во всем виновато», — уточнил Форманчук.