Член Госдумы рассказал, чем полезно газовое топливо

Ранее было предложено увеличить доли субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30 до 60% от стоимости переоборудования.

Лысаков считает, что работать это будет в том случае, когда государство сделает скидку в 90%, лишь тогда у россиян появится стимул переходить на газовое топливо. Он также отметил, что полностью переходить на газ нельзя, так как двигателю необходим и бензин.

«Газ смывает смазочную пленку и в этом смысле очень важно чередовать работу двигателя на газу и на бензиновом или дизельном топливе. Такое оборудование, действительно, будет выгодно и владение транспортным средством станет дешевле. Но, к сожалению, у нас надо иметь в виду, что если резко вырастет спрос, то повысится и цена газового топлива, как это было с дизельным топливом», — пояснил депутат.

Однако газ не так актуален, как электричество или водород, которые предлагают как альтернативу топливу.