Перевод авто на газ будет стоить 10% от общей цены в России. Заманчиво, но в смене топлива есть и минусы

Министр энергетики Александр Новак предложил оплачивать 60% расходов по переводу автомобилей на газ. Еще 30% затрат возьмет на себя «Газпром». Благодаря этому расходы водителей на заправку сократятся в три раза, что позволит снизить стоимость транспортных услуг грузовых и пассажирских перевозчиков.

В правительстве поддержали предложение министра энергетики Александра Новака увеличить с 30 до 60% госсубсидию по переводу авто на газомоторное топливо. Антикризисная мера коснется граждан, включая самозанятых, и представителей малого и среднего бизнеса, сообщает РБК. Еще 30% расходов возьмет на себя «Газпром». Таким образом, владельцам останется доплатить лишь 10% от общей стоимости. По оценке министра, запуск программы позволит переоборудовать 10–12 тысяч машин в 2020 году.

По состоянию на 15 июня средняя стоимость кубометра газа на столичных заправках составляет 16,73 рубля, литра АИ-95 — 47,41 рубля, дизеля — 47,69 рубля. Увеличение субсидии снизит затраты водителей на заправку на 60–65%, подчеркнул Новак. В условиях пандемии коронавируса эти расходы стали для многих крайне ощутимыми. Ожидается, что за три года участники программы сэкономят на топливе около четырех-пяти миллиардов рублей, что позволит уменьшить стоимость транспортных услуг перевозчиков.

Сейчас перевод легкового авто на газ обходится примерно в 30–100 тысяч рублей в зависимости от класса и мощности, пояснил замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов. Грузового — в 100–500 тысяч, микроавтобуса — в 100–150 тысяч. Если предложение Новака примут, затраты водителей окупятся уже через 10–15 тысяч километров пробега.

Плюсы и минусы

Переход на газ позволит примерно втрое сократить транспортные расходы. Особенно это актуально для пассажирских и грузоперевозок, где затраты на топливо составляют значительную долю стоимости товаров и услуг, пояснил «360» замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Газовые двигатели экологичнее бензиновых или дизельных. Это позволит улучшить ситуацию в мегаполисах и на трассах федерального значения. Также это может стать одним из драйверов для развития отечественной промышленности в сфере создания оборудования, обслуживания. Стать двигателем экономики на ближайшую перспективу», — добавил эксперт.

За исключением мартовского падения, нефть всегда стоит гораздо дороже газа. Поэтому ее экспорт — выгоднее для бюджета. Газификация авто поможет высвободить дополнительные объемы черного золота, что положительно повлияет на пополнение российской казны.

Правда, постоянно ездить на одном только газе нельзя. Он «смывает» смазывающую масляную пленку с цилиндров. Периодически, рассказал «360» депутат Вячеслав Лысаков, водителю придется, как раньше, ездить на бензине или дизеле. Но и в этом случае, экономия будет приличной. Тем более уменьшится износ некоторых узлов ТС вроде бензонасоса и так далее.

«Есть риски того, что как только массово и резко возрастет количество автовладельцев, которые перешли на газовое топливо, то цена этого газа начнет расти на заправках. И мы придем к тому, к чему пришли с дизельным топливом. Оно раньше было в два раза дешевле бензина, а сейчас его стоимость сравнялась со стоимостью АИ-95», — добавил парламентарий.

Проблемы газификации

Несмотря на все плюсы, в России газификация автопарка идет довольно медленно. В 2019 году на него перевели около 15 тысяч транспортных средств. Причина кроется в недостаточно развитой инфраструктуре, отметил Гривач. Получается замкнутый круг: для строительства заправок нужны потребители, а потребители хотят, чтобы у них сразу не было проблем с поиском топлива.

Сейчас в России работают более 400 таких АЗС. С 2020 по 2024 год власти выделят 50 миллиардов рублей на развитие отрасли — строительство заправок и субсидий на переоборудование.

«Действия государства (создание программ стимулирования строительства газовых заправок, стимулирования перевода транспорта на газ) — те шаги, которые нужны, чтобы разорвать этот порочный круг. Сейчас это выгодно, но те, кто эксплуатируют такой транспорт, понимают, что есть две-три заправки и это не очень удобно», — сказал эксперт.

Еще одна причина медленного перехода — довольно высокая стоимость оборудования. При этом с 30-процентной субсидией окупалось оно за три-четыре года и только при условии интенсивного использования авто, уточнил депутат Лысаков. Но у большинства россиян годовой пробег небольшой — всего 10–12 тысяч километров. Поэтому смысла в установке не было.