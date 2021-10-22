Подмосковный опыт переработки мусора применят в Нижегородской области

Делегация Нижнего Новгорода посетила Подмосковье и изучила технологии переработки мусора. Для экскурсии выбрали КПО «Дон» в Кашире, а провел ее министр ЖКХ региона Антон Велиховский. Недавно он и сам приезжал в столицу Поволжья для обмена опытом.

Сегодня Московская и Нижегородская области входят в топ-3 регионов России по успешному переходу на новую систему обращения с коммунальным мусором.

Подмосковье занимает первое место по раздельному сбору отходов. Министр экологии Нижегородской области Денис Егоров, посетив комплекс переработки «Дон», высоко оценил технологии.

Поездка была очень полезной в части обмена опытом. Он поможет нам в запуске программы модернизации объектов переработки ТКО Денис Егоров.

Министр ЖКХ Подмосковья Велиховский отметил, что такое сотрудничество имеет большое значение.

«Мы очень рады, что наше развитие, наши наработки и опыт создания отрасли по переработке отходов испытывает такой интерес со стороны коллег. Не так давно я сам посещал для обмена опытом Нижний Новгород и Нижегородскую область — там мы поделились сведениями про устройство тарифной политики», — сказал он.

Предприятие, похожее на КПО «Дон», ввели в Нижегородской области в 2018 году. А в 2022-м там планируют запустить цех компостирования мусора.

Отходы, поступающие на КПО «Дон», проходят обязательный радиационный контроль, этап взвешивания, раздельную для смешанного и сухого мусора сортировку.