Подмосковные жители получат 450 рабочих мест на новом КПО «Дон»

Это уже восьмая площадка из 12, которые полноценно запустят в Подмосковье к концу следующего года. Ее оснастили лучшим оборудованием, подобранным на основе передовых технологий российского и зарубежного опыта.

Открытие всех объектов позволит закрыть и модернизировать 11 мусорных полигонов, которые еще остались в регионе. Всего несколько лет назад их было 39. Об этом сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Так, современный комплекс в Кашире будет сортировать по 300 тысяч тонн отходов в год. Основной поток мусора поступает из Луховиц, Ленинского округа, Ступина, Коломны, Дзержинского, Каширы, Зарайска, Котельников, Домодедова, Лыткарина, Озер и Серебряных Прудов.

Так, мусор разделяют на бумагу, пластик, стекло, металл. Затем органическую фракцию ждет компостирование. Это даст грунт, который можно применить для озеленения и отсыпки откосов дорог или рекультивации полигонов. Крупные и другие отходы измельчат, чтобы преобразовать в зеленую энергию.

Масштабная программа

За прошлый год КПО запустили в Зарайске, Егорьевске, Рошале, Серебряных Прудах, Коломне, Клину, Сергиевом Посаде. Все они оснащены современной сортировочной техникой.

Половину отходов, которые поступают на КПО, направляют для вторичной переработки. Предприятие же отбирает 30% отходов, пригодных для компостирования, и 20% вторичных материалов — стекло, макулатуру, металл, полимеры.

Сейчас Подмосковье — это уже ключевой регион с точки зрения национального проекта «Экология». Пятая доля от всего мусора сегодня проходит через него, сказал председатель МособлВООП Тимур Усманов.

Здесь все основные вызовы. И то, что область с нуля уже сделала абсолютно новую отрасль, — это серьезный вклад в общее дело. Что именно было сделано: раздельный сбор на площадках во дворах — есть. Полигоны закрываются и, что важно, — рекультивируются Тимур Усманов.

Открываются комплексы по глубокой сортировке и переработке отходов. Это значит, что из мусора выводят полезные фракции и возвращают их в экономику.

Все старые полигоны уберут и заменят на КПО — они работают по высшим экологическим стандартам.

Кроме того, сейчас Подмосковье — лидер среди регионов России по раздельному сбору мусора. Уже 65% жителей разделяют дома отходы, подчеркнул федеральный координатор экологического проекта «Разделяй и умножай» Дмитрий Сапелкин.

И, помимо 12 новых современных КПО, в области строят четыре завода по термической утилизации отходов.

Раздельный сбор поможет Подмосковью избавиться сразу от 1,5 миллиона тонн мусора за один год. Добиться этой цели региону позволят современные технологии по сортировке отходов и их переработке. Сортировать их начали в прошлом году. Уже тогда разделить удалось 900 тысяч тонн.