    10 июня 2020, 13:34

    Подмосковные жители получат 450 рабочих мест на новом КПО «Дон»

    Анастасия Аброськина

    Подмосковные жители сегодня постепенно переходят на новую культуру обращения с мусором. Его уже не отвозят на полигоны, а сортируют и экологично перерабатывают. Прежние свалки заменяют современными комплексами с очистными сооружениями. Там создают новые рабочие места. Например, КПО «Дон» в Кашире примет к себе 450 сотрудников.
    Подмосковные жители получат 450 рабочих мест на новом КПО «Дон» | Изображение 1

    Это уже восьмая площадка из 12, которые полноценно запустят в Подмосковье к концу следующего года. Ее оснастили лучшим оборудованием, подобранным на основе передовых технологий российского и зарубежного опыта.

    Открытие всех объектов позволит закрыть и модернизировать 11 мусорных полигонов, которые еще остались в регионе. Всего несколько лет назад их было 39. Об этом сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

    Так, современный комплекс в Кашире будет сортировать по 300 тысяч тонн отходов в год. Основной поток мусора поступает из Луховиц, Ленинского округа, Ступина, Коломны, Дзержинского, Каширы, Зарайска, Котельников, Домодедова, Лыткарина, Озер и Серебряных Прудов.

    Подмосковные жители получат 450 рабочих мест на новом КПО «Дон» | Изображение 2

    Так, мусор разделяют на бумагу, пластик, стекло, металл. Затем органическую фракцию ждет компостирование. Это даст грунт, который можно применить для озеленения и отсыпки откосов дорог или рекультивации полигонов. Крупные и другие отходы измельчат, чтобы преобразовать в зеленую энергию.

    Масштабная программа

    За прошлый год КПО запустили в Зарайске, Егорьевске, Рошале, Серебряных Прудах, Коломне, Клину, Сергиевом Посаде. Все они оснащены современной сортировочной техникой.

    Половину отходов, которые поступают на КПО, направляют для вторичной переработки. Предприятие же отбирает 30% отходов, пригодных для компостирования, и 20% вторичных материалов — стекло, макулатуру, металл, полимеры.

    Подмосковные жители получат 450 рабочих мест на новом КПО «Дон» | Изображение 3

    Сейчас Подмосковье — это уже ключевой регион с точки зрения национального проекта «Экология». Пятая доля от всего мусора сегодня проходит через него, сказал председатель МособлВООП Тимур Усманов.

    Здесь все основные вызовы. И то, что область с нуля уже сделала абсолютно новую отрасль, — это серьезный вклад в общее дело. Что именно было сделано: раздельный сбор на площадках во дворах — есть. Полигоны закрываются и, что важно, — рекультивируются

    Тимур Усманов.

    Открываются комплексы по глубокой сортировке и переработке отходов. Это значит, что из мусора выводят полезные фракции и возвращают их в экономику.

    Подмосковные жители получат 450 рабочих мест на новом КПО «Дон» | Изображение 4

    Все старые полигоны уберут и заменят на КПО — они работают по высшим экологическим стандартам.

    Кроме того, сейчас Подмосковье — лидер среди регионов России по раздельному сбору мусора. Уже 65% жителей разделяют дома отходы, подчеркнул федеральный координатор экологического проекта «Разделяй и умножай» Дмитрий Сапелкин.

    И, помимо 12 новых современных КПО, в области строят четыре завода по термической утилизации отходов.

    Подмосковные жители получат 450 рабочих мест на новом КПО «Дон» | Изображение 5

    Раздельный сбор поможет Подмосковью избавиться сразу от 1,5 миллиона тонн мусора за один год. Добиться этой цели региону позволят современные технологии по сортировке отходов и их переработке. Сортировать их начали в прошлом году. Уже тогда разделить удалось 900 тысяч тонн.