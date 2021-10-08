Министр ЖКХ Подмосковья оценил нижегородское предприятие по переработке отходов

Министр ЖКХ Московской области побывал с рабочей поездкой в Нижнем Новгороде. Антон Велиховский посетил межмуниципальный полигон для утилизации ТБО «МАГ-1», который начал свою работу в Дзержинске в 2018 году.

Целью поездки был обмен опытом по утилизации твердых коммунальных отходов в рамках нацпроекта «Экология». Московская и Нижегородская области — одни из лидеров по успешному переходу на новую систему по обращению с ТКО в России. Велиховский поделился, что его рабочая группа осмотрела нижегородское предприятие, оценила его устройство и оборудование.

По словам министра, в Московской области уже удалось перейти на раздельных сбор отходов. Таким образом уменьшается захоронение и развивается сфера переработки.

«Очень важно развивать отрасль вторичной переработки, что успешно реализует, как Московская, так и Нижегородская области, мы формируем рынок, чтобы меньше отходов захоранивать и больше перерабатывать — это наша экологическая ответственность и задача для будущих поколений», — рассказал министр.

Именно Подмосковье лидирует в общероссийском рейтинге по раздельному сбору отходов, показатели в регионе достигли 95%. В области установлено более 168 тысяч таких контейнеров. Велиховский добавил, что уже в конце прошлого года в регионе удалось закрыть все полигоны прямого захоронения коммунальных отходов.

Реализация национального проекта «Экология» в рамках Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года.