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    25 мая 2022, 13:05

    Подмосковный НИИ акушерства получил новое оборудование на 27 млн рублей

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Оборудование на 27 миллионов рублей закупили для Московского областного НИИ акушерства и гинекологии. Это ведущий центр родовспоможения в Подмосковье.

    Подмосковный НИИ акушерства получил новое оборудование на 27 млн рублей | Изображение 1

    Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, в МОНИИАГ поступило оборудование для гистологических исследований.

    Такие аппараты используют в крупных лабораториях. Теперь они появились в МОНИИАГ — месте, где женщинам помогают родить даже в самых сложных случаях.

    С начала года мы уже поставили в МОНИИАГ оборудование более чем на 200 миллионов рублей и продолжаем закупать современные аппараты

    Светлана Стригункова.

    Например, в прошлом году сотрудники Института акушерства и гинекологии провели свыше 67 тысяч консультаций и приняли более двух тысяч родов, почти все из которых осложненные.

    Ранее стало известно, что врачи могут получить единоразовую выплату по программе «Приведи друга». Ее инициатором стал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.