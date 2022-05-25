Подмосковный НИИ акушерства получил новое оборудование на 27 млн рублей

Оборудование на 27 миллионов рублей закупили для Московского областного НИИ акушерства и гинекологии. Это ведущий центр родовспоможения в Подмосковье.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, в МОНИИАГ поступило оборудование для гистологических исследований.

Такие аппараты используют в крупных лабораториях. Теперь они появились в МОНИИАГ — месте, где женщинам помогают родить даже в самых сложных случаях.

С начала года мы уже поставили в МОНИИАГ оборудование более чем на 200 миллионов рублей и продолжаем закупать современные аппараты Светлана Стригункова.

Например, в прошлом году сотрудники Института акушерства и гинекологии провели свыше 67 тысяч консультаций и приняли более двух тысяч родов, почти все из которых осложненные.

Ранее стало известно, что врачи могут получить единоразовую выплату по программе «Приведи друга». Ее инициатором стал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.