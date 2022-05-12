Новое оборудование для обследований появится в 7 больницах Подмосковья

Новые эндоскопические аппараты закупили для больниц Подмосковья. Установят восемь современных приборов.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, эндоскопы необходимы для обследований органов ЖКТ и дыхательных путей.

Современные приборы помогут вовремя заметить патологии и новообразования.

С начала года мы закупили восемь эндоскопов в семь организаций на 115 миллионов рублей Светлана Стригункова.

По ее словам, оборудование установят в больницах Озер, Раменского, Каширы, Луховиц и других городских округов Московской области.

Ранее стало известно, что врачи могут получить единоразовую выплату по программе «Приведи друга». Ее инициатором стал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.