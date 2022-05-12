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    12 мая 2022, 17:04

    Новое оборудование для обследований появится в 7 больницах Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Новые эндоскопические аппараты закупили для больниц Подмосковья. Установят восемь современных приборов.

    Новое оборудование для обследований появится в 7 больницах Подмосковья | Изображение 1

    Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, эндоскопы необходимы для обследований органов ЖКТ и дыхательных путей.

    Современные приборы помогут вовремя заметить патологии и новообразования.

    С начала года мы закупили восемь эндоскопов в семь организаций на 115 миллионов рублей

    Светлана Стригункова.

    По ее словам, оборудование установят в больницах Озер, Раменского, Каширы, Луховиц и других городских округов Московской области.

    Ранее стало известно, что врачи могут получить единоразовую выплату по программе «Приведи друга». Ее инициатором стал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.