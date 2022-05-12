12 мая 2022, 17:04
Новое оборудование для обследований появится в 7 больницах Подмосковья
Новые эндоскопические аппараты закупили для больниц Подмосковья. Установят восемь современных приборов.
Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, эндоскопы необходимы для обследований органов ЖКТ и дыхательных путей.
Современные приборы помогут вовремя заметить патологии и новообразования.
С начала года мы закупили восемь эндоскопов в семь организаций на 115 миллионов рублей
Светлана Стригункова.
По ее словам, оборудование установят в больницах Озер, Раменского, Каширы, Луховиц и других городских округов Московской области.
Ранее стало известно, что врачи могут получить единоразовую выплату по программе «Приведи друга». Ее инициатором стал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.