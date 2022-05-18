Новые аппараты ЭКГ поступят еще в 28 больниц Подмосковья

Еще 28 больниц Подмосковья получат новые аппараты ЭКГ в этом году. Это коснется Мытищ, Истры, Луховиц, Одинцова и других городских округов.

Как отметила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, аппараты ЭКГ важны для лечения пациентов с сердечными и сосудистыми патологиями.

Новые аппараты отечественного производства и не уступают по качеству импортным Светлана Стригункова.

Она добавила, что приобрели 201 современный аппарат — их распределят между 28 медицинскими центрами.

Кроме того, для больниц Московской области закупили новые эндоскопические аппараты.

Ранее стало известно, что врачи могут получить единоразовую выплату по программе «Приведи друга». Ее инициатором стал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.