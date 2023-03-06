Подмосковье 06 марта 2023, 17:25 День открытых дверей пройдет в колледже «Энергия» в Реутове 23 марта

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Колледж «Энергия» в Реутове проведет день открытых дверей 23 марта. В нем примут участие школьники из 9-11 классов. Об этом сообщили в Минобразования Подмосковья.

Выпускники школ посетят экскурсии, мастер-классы и профессиональные пробы, а также встретятся с профессионалами своего дела. Они смогут задать вопросы руководству и студентам, узнать об образовательных программах и условиях приема. Это поможет им определиться с выбором будущей профессии.

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Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте.

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